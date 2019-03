Von Brücke gestoßen: Freundin muss vor Gericht

Aufprall wie auf Beton

Holgerson stürzt in die Tiefe und knallt mit dem Bauch auf die Wasseroberfläche - ein Aufprall aus dieser Höhe ist vergleichbar mit dem auf Beton, heißt es bei „NBC“. Der Sturz von der fast 20 Meter hohen Brücke hätte tödlich enden können. Holgerson überlebte mit fünf gebrochenen Rippen und zwei durchstoßenen Lungenflügeln. Noch heute leide sie an Panikattacken, so ihre Mutter.