Rose: „Ich habe noch eine Aufgabe in Salzburg“

Natürlich wurde im Zuge seiner Ehrung als Trainer des Jahres auch wieder über seine Zukunft diskutiert - auch im krone.tv-Sieger-Interview. Salzburg-Coach Marco Rose freute sich am Montagabend sehr über die Auszeichnung und ließ sich bezüglich seines möglichen Verbleibs in Salzburg nicht in die Karten blicken. Nur so viel: „Ich habe noch eine Aufgabe in Salzburg“, erklärte er. Das ganze Sieger-Interview sehen Sie hier im Video (oben).