Der Lenz ist da - und auch das Wetter spielt mit!

In puncto Wetter ist uns ja bereits so mancher Frühlingstag gegönnt worden, am Mittwoch ist es endlich auch offiziell so weit: Der Lenz ist da! Am 20. März um genau 22.58 Uhr mitteleuropäischer Zeit überschreitet die Sonne, vom Erdmittelpunkt aus gesehen, den Himmelsäquator und wandert auf die Nordseite des Firmaments. Tag und Nacht sind an diesem Tag gleich lang.