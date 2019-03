Der Preis-Sturm am Immobilienmarkt ist vorüber

Doch es gibt auch Ausnahmen: Das sind vor allem Preise von Grundstücken im stadtnahen Bereich. So haben im Vorjahr die Baulandpreise in Graz um 7,9 Prozent zugelegt. Das ist deutlich mehr als in allen anderen Bezirken, einzig Liezen kommt mit einem Plus von knapp sechs Prozent annähernd heran. In Bruck-Mürzzuschlag und Deutschlandsberg sanken die Durchschnittspreise sogar.