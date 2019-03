Gastronomiebranche: Strafe für schmutzige Krawatte

Österreich ist ein Land der Gastlichkeit, mit gelebter Kaffeehauskultur, Slow Food und Gerichten von regionaler Topqualität. Doch die Gastrobranche kämpft mit einem Imageproblem. Ein Strafenkatalog für Hotelmitarbeiter in einem Betrieb am Wörthersee heizte unlängst die Debatte um Arbeitsbedingungen in der Gastronomie erneut an: Kellner, die mit dreckiger Krawatte zum Dienst erscheinen, müssen zwei Euro bezahlen (siehe Listen unten).