Hamilton top! Mercedes im Qualifying unantastbar

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat am Samstag die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Australien erobert. Der 34-jährige Brite, der heuer auf seinen bereits sechsten WM-Titel losgeht, sorgte in 1:20,486 Minuten für einen neuen Streckenrekord auf dem Kurs in Melbourne. Dahinter folgten sein Teamkollege Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel auf den Rängen zwei und drei.