Auch Freiburg stiehlt Gladbach wichtige Punkte

Borussia Mönchengladbach hat zumindest für einen Tag den Sprung auf Rang drei in der deutschen Bundesliga geschafft. Die Gladbacher konnten allerdings nicht zufrieden sein, kamen sie doch gegen den Neo-Elften SC Freiburg über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Damit zogen sie um einen Punkt an RB Leipzig vorbei. Aber die Leipziger sind am Samstag bei den schwächelnden Schalkern zu Gast.