Schalke-Fans mussten im BVB-Flieger nach Hause

Ein Fan machte seinem Frust bei Facebook Luft. „Wirst als Schalker in aller Öffentlichkeit lächerlich gemacht und musst dann noch in der BVB-Maschine nach Hause fliegen. Ich glaube, ich werd irre“, schrieb er. Immerhin: Der Pilot soll sich, laut Bild-Zeitung bei den Schalke-Fans entschuldigt haben. „Wir sollten alle eine Beschwerde E-Mail schreiben damit sowas nicht nochmal passiert. 70 Prozent waren Schalker in der Maschine", erklärt ein Anhänger.