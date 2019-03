„Blutsonntag“: Ex-Soldat wegen Mordes vor Gericht

Wegen zweifachen Morden muss sich jetzt ein britischer Ex-Soldat verantworten, der am „Blutsonntag“ im Jahr 1972 in der nordirischen Stadt Londonderry beteiligt war. Zudem wird ihm versuchter Mord in vier weiteren Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Nordirland am Donnerstag bei einem Treffen mit Angehörigen der Opfer bekanntgab.