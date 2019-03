Wüste statt Wies‘n? Ribery bekommt Katar-Angebot

Der Ex-Barcelona-Kicker (oben im Bild) würde sich über Riberys Ankunft freuen. Er fühlt sich sehr wohl in Katar, wo es Zitat: „Alles gibt, was man zum guten Leben braucht“. (Um die Menschenrechte scheint sich Xavi also weniger zu kümmern). Ob Ribery nach Katar ebensogerne geht, wie nach Dubai, wo er sein berühmtes goldenes Steak verzehrte, erfahren wir in den nächsten Wochen.