Gericht verhängt weitere Strafen gegen Uber

Das Exekutionsgericht Innere Stadt Wien hat am Dienstag weitere Strafen gegen den Fahrdienstanbieter Uber in Höhe von insgesamt 560.000 Euro verhängt. Das teilte die gegen Uber klagende Taxizentrale 40100 mit. Mit den bereits rechtskräftigen Strafen in Höhe von 680.000 Euro schulde Uber dem Staat nun schon 1,24 Millionen Euro, rechnet der Uber-Konkurrent vor.