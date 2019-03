Mowinckel: „…dass ich nicht unzerbrechlich bin!“

„Die harte Wirklichkeit ist, dass ich nicht unzerbrechlich bin“, schrieb die Norwegerin später am Abend auf Instagram zu einem Foto mit Krücken. Es sei nie eine gute Zeit für eine Verletzung, aber sie habe in ihrer Karriere so lange viel Glück gehabt. „Das musste wohl mal passieren.“ Sie sei frohen Mutes und freue sich darauf, das Reha-Spiel zu gewinnen. Am Start der letzten Saisonabfahrt im Weltcup am Mittwoch stehen somit nur noch 21 Läuferinnen, am Montag hatte sich auch die Schweizerin Lara Gut-Behrami (Rückenprellungen, Fußverletzung) verletzt.