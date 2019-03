Lillehammer: Stefan Kraft Vierter in der Quali

Die Brüder Kobayashi haben am Montag in Lillehammer die Qualifikation für das in der Olympia-Stadt 1994 für Dienstag angesetzte Weltcup-Skispringen dominiert. Gesamtweltcup-Sieger Ryouy musste sich nach einem 137,0-m-Sprung im Familien-Duell dem älteren Junshiro um 2,5 m bzw. 2,3 Punkte geschlagen geben. Der Salzburger Stefan Kraft belegte nach einem 131,5-m-Satz bzw. 135,2 Zählern Rang vier.