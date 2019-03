Stau! Der ganz normale Wahnsinn am Samstag

Ein Samstag in Nassereith, die Einkäufe für das Wochenende sind schon getätigt. In Richtung Imst fährt untertags sowieso niemand mehr, weil die 12-Kilometer-Rückfahrt Stunden dauern könnte. Megastau in Richtung Fernpass, ein gewohnter Anblick, die Bundesstraße ist tabu. Die Einwohner auf beiden Seiten des Fernpasses müssen im Schnitt rund 17.000 Fahrzeuge am Tag erdulden, an Spitzentagen über 30.000.