Die „American Gods“ sind wieder auf Kriegszug

Die Götter im Handgepäck

Shadow ist ein Mann ohne viel Glück. Seine Frau ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er selber ist aus Gründen, die er noch nicht so ganz nachvollziehen kann, der Leibwächter des nordischen Gottes Odin geworden. So schnell wie eine Münze wirbelt, die in die Luft geschnippst wurde, so schnell fühlt er sich hin und her geworfen. Zwischen Leprechauns, sechsarmigen indischen Gottheiten und den sogenannten „New Gods.“