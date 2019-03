Graz ist auf den Hund gekommen!

Die „Krone“ unterstützt die Schau seit vielen Jahren. Nicht, weil es nicht genug Hunde im Tierheim gäbe, die so sehr auf Plätze hoffen. Sondern damit nicht noch mehr dazu kommen. Gute Infos vorab (wie viel kostet ein Hund, was sind rassetypische Eigenschaften etc.) verhindern Tierleid!