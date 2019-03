„Airwolf“-Star Jan-Michael Vincent ist tot!

Mit dem Super-Kampfhubschrauber „Airwolf“ flog Jan-Michael Vincent in den 1980ern in die Wohnzimmer und Herzen der TV-Zuseher. Wie am Freitag bekannt wurde, starb der Serienstar bereits am 10. Februar an einem Herzversagen in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat North Carolina. Vincent war damals einer der bestbezahlten Schauspieler gewesen, er kassierte 250.000 US-Dollar pro Folge. Doch nach dem Aus von „Airwolf“ folgte der tiefe Fall, mit seiner Kokain-Sucht sorgte der einstige Kultstar für Schlagzeilen.