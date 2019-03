Rodelspaß ganz ohne Aufstiegsmühen

Knackige Kehren zu Beginn

Gleich zu Beginn heißt es zwei knackige Kehren zu bewältigen, anschließend geht es gemütlich an der Tanzalm vorbei und durch den neuen Tunnel unter der Piste hindurch. Galt es früher im Anschluss daran eine Ziehstrecke zu übertauchen, so ist dieses Teilstück inzwischen dermaßen angelegt, dass man den Schlitten in der Regel maximal nur noch ein paar Meter ziehen muss. Der erste Abschnitt verläuft sonnig und aussichtsreich.