„Wir wollen die mobile Eingreiftruppe zurück“

Unter dem etwas sperrigen Begriff „Bezirksschwerpunktdienst“ (BSD) wollte man in Salzburg bereits im November 2014 einen effektiveren Streifen- und Überwachungsdienst in der Stadt Salzburg installieren. Die Idee dazu kam vom Stadtpolizei-Kommandanten Manfred Lindenthaler. Zwölf Polizisten mit fünf Kfz, allesamt erfahrene Beamte, Einsatztrainer und Beamte der Einsatzeinheit standen so den Stadt-Inspektionen zusätzlich und auf Abruf rasch zur Verfügung.