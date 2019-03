Zehnjährigen mit Tritten und Schlägen gequält

Was treibt einen Menschen zu solchen Taten an? Ein Steirer stand am Mittwoch in Graz vor Gericht, der gegenüber dem Sohn seiner damaligen Freundin viereinhalb Monate lang fortgesetzte Gewalt ausgeübt haben soll. So versetzte er dem Buben wiederholt Tritte in den Nierenbereich oder schleuderte ihn durch die Wohnung. Er fasste eine teilbedingte Haftstrafe aus. Nicht rechtskräftig.