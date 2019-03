Ein „Himmel aus Steinen“ im Wiener Stephansdom

Eine beeindruckende Kunstinstallation gibt es seit Mittwoch im Wiener Stephansdom zu bewundern. Ein „Himmel aus Steinen“ schwebt derzeit im Mittelschiff des Gotteshauses über den Köpfen der Besucher. Die Installation besteht aus insgesamt 1332 Pappsteinen und verändert einhergehend mit der Liturgie auch die Farbe: violett in der Fastenzeit, Gold zu Ostern und rot in der Pfingstzeit. Betrachtet werden kann der „Sky of Stones“ noch bis zum Pfingstmontag am 10. Juni.