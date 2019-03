Zwei Schwerverletzte bei Kollision in Seefeld

Die 56-jährige Pkw-Lenkerin war gegen 22.30 Uhr auf der Leutascher Landesstraße in Richtung Gschwandtkopf unterwegs. Plötzlich kollidierte sie aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug des 35-jährigen Bosniers. Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung von den Rettungskräften in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.