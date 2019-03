Lavamünd: Fußgänger kollidierte mit Rennradfahrer

Ein 90-jähriger Pensionist aus der Gemeinde Lavamünd ging am Montag gegen 13.30 Uhr neben der Lavamünder Bundesstraße an der linken Seite des Geh-Radweges in Richtung Slowenien. Im selben Moment fuhr ein 68-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Rennfahrrad als Schlussfahrer einer Dreier Gruppe in einer Reihe, vom Ende des Ortsgebietes Lavamünd (Ortstafel) am Rad-Gehweg in Richtung Slowenien.