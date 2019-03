Wasserrohrbruch: „Überschwemmung“ am Rudolfsplatz

Bis zu 10 Zentimeter hoch stand das Wasser am Nachmittag am Rudolfsplatz. Mitarbeiter von Salzburg AG und Magistrat rückten umgehend zu Reparaturarbeiten aus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Bis zu 55.000 passieren täglich den Verkehrsknotenpunkt Rudolfsplatz, ob in Richtung Innenstadt, in Richtung Alpenstraße oder in Richtung Nonntal. Trotzdem blieb ein Megastau aus. Der Grund für den Rohrbruch dürfte Materialermüdung sein. Nicht umsonst tauscht die Salzburg AG unermüdlich im ganzen Stadtgebiet alte Leitungen aus. Nach knapp einer Stunde konnte der Rudolfsplatz wieder normal passiert werden.