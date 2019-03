Karfreitag: Beamte dürfen noch hoffen

Bischof Bünker: „Öffentliches Versprechen wurde gebrochen“

Der Protest gegen die Streichung ebbt jedenfalls noch lange nicht ab. Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker etwa ging in einem Brief an die Pfarrgemeinden mit der Karfreitags-Regelung der Regierung härter ins Gericht, als er es in seiner ersten Reaktion getan hatte. Es wurde „einseitig den Interessen der Wirtschaft gefolgt - und ein öffentliches Versprechen gebrochen“, schreibt er darin. Gegenüber allen Beteuerungen sei den Evangelischen der Karfreitag als Feiertag genommen worden.