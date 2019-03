Messerstecher (20) nach blutiger Attacke gefasst

Nach einer blutigen Messerattacke am Mittwochnachmittag im Salzburger Hallein, ist am Freitag ein 20-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden. Der Mann soll einen Gleichaltrigen niedergestochen und schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde wegen Mordversuchs festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.