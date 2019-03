Andreas Gabalier bekommt Goldenes Ehrenzeichen

Ehrengäste lieber in „bequemer“ Tracht als im Frack

Noch am Donnerstag war er beim Opernball in Wien im Frack zu sehen, am Bauernbundball erschien er in einem Trachtenanzug, gestand aber ein: „Ich bin nicht sonderlich oft in Tracht, aber der Trachtenanzug ist definitiv bequemer und vor allem einfacher anzuziehen als der Frack.“ Auf der Tanzfläche sah man ihn allerdings kaum: „Ich bin ein furchtbar untalentierter Tänzer, das überlasse ich heute anderen.“