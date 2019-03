Streit unter Lokführern löste Kairo-Inferno aus

Die Fahrlässigkeit eines Lokführers hat nach ersten Erkenntnissen der Ermittler das katastrophale Zugunglück in Kairo mit mindestens 20 Toten verursacht. Der Mann sei mit dem Fahrer einer zweiten Lokomotive in Streit geraten, weil sein Zug von diesem blockiert worden sei, teilte die ägyptische Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mit. Er habe darauf seine Führerkabine verlassen, um sich bei dem anderen zu beschweren - und dabei nicht die Zug-Bremse angezogen. Als der zweite Zug danach den Rückwärtsgang einlegte, nahm der erste wieder Fahrt auf. Er prallte gegen einen Betonblock am Ende des Gleises.