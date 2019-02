Rettung per Drohne: Test im kalten Zeller See

Ein Wasserretter sprang am Dienstag zu Testzwecken in den kalten Zeller See und ließ sich von der Drohne retten. Das Fluggerät brachte dem vermeintlich Eingebrochenen eine spezielle Bergetrage. Sobald diese in greifbarer Nähe war, zog sich das Retter auf diese und wurde anschließend von der Drohne aus dem Loch auf das Eis und ans Ufer gezogen. Die Übung war ein voller Erfolg.