Die Fan-Urgesteine der Kärntner Fußballvereine

Auch Adi Reiner ist eine Legende. Seit 1977 unterstützt er seinen SK Treibach. „Ich hab damals eine Wette gegen meinen Onkel gewonnen. Da ging es um den Aufstieg in die Unterliga. Wir hätten 4:0 gewinnen müssen. Am Ende wurde es ein 5:0!“ Seitdem verpasste Adi kein Heim- und Auswärtsspiel: „Ich fehlte nur zweimal, weil ich krank war!“ Als Dankeschön bekam er vom Klub vor zehn Jahren eine eigene Sitzschale (bestehend aus einem Autositz) in der Arena verpasst und darf bei jeder Weihnachtsfeier eine Ansprache halten - diese ist längst legendär.