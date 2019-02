Mordfall Irene: Verdächtiger packt jetzt aus

Eine Frage beschäftigt die Ermittler am meisten: jene nach dem Motiv. Der Schütze soll einen „Hass auf Irene“ gehabt haben, belastete der 18-Jährige seinen einstigen Schulkollegen. Wut aufgrund einer Suchtgift-Anzeige? Möglich. Der 18-Jährige dagegen will das Mädchen gemocht haben. In Erklärungsnot bringen ihn aber einige Chat-Nachrichten: Darin geht es zB über den Umbau der Waffen oder auch den Polizeieinsatz an jenem 20. Oktober. Ein Alibi konnte der Piesendorfer für die Tatzeit gegen 21.30 Uhr nicht liefern: Er will damals nur herumgefahren sein.