„Mordfall Irene“: Neue Festnahme nach Geständnis!

Zwei Tatverdächtige in der Justizanstalt

Mit einer richterlich bewilligten Festnahmeanordnung griffen Beamte am Freitagnachmittag am Wohnort des 18-Jährigen zu. Er wurde in die Justizanstalt Puch gebracht. Die Vorwürfe stellt er in Abrede. Die Polizei kündigt weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen an. Währenddessen wird die vermeintliche Tatwaffe, eine umgebaute Schreckschusspistole der Marke Zoraki Mod 917 Kaliber 9 Millimeter, von Waffenexperten des BKA unter die Lupe genommen.