„Krone“ mit Karin Kneissl auf Gandhis Spuren

Für Gandhi Blüten regnen lassen

Doch was hält diesen Staat mit 1,3 Milliarden Menschen zusammen? Die „Krone“ begab sich in Indien auf Spurensuche und wurde z. B. im Smriti-Haus in Delhi fündig. Hier in der ehemaligen Birla-Villa hat Gandhi seine letzten 144 Tage verbracht, im Garten wurde er 1948 erschossen.