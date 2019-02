Lugner erkennt seinen eigenen Opernball-Gast nicht

Aber bei so vielen Stars und Sternchen kann man schon einmal den Überblick verlieren, oder? Und so erkannte Richard Lugner nicht einmal seinen diesjährigen Gast, Elle Macpherson. Interessant wurde es vor allem, als Lugner brisante Details und Hintergrundinformationen preisgab: Wer von seinen Gästen immer zu spät kam, wer doppelt abkassierte - und wer besonders viele „Extrawürste“ verlangte. Bei so viel Tohuwabohu blieb dem Baumeister nur noch zu sagen: „Die Frage ist, wie lange ich das noch mache.“ Hoffentlich noch viele Jahre, denn Spaß macht‘s mit Richard Lugner immer!