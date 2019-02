Renommiertes Grazer Architekturbüro ist insolvent

Das renommierte Architekturbüro von Alfred Bramberger zeichnet unter anderem für die Gestaltung des Grazer Tummelplatzes, den „Welcome Tower“ am Hauptbahnhof in Graz, das Veranstaltungszentrum des Landes Steiermark in der Alten Universität Graz sowie auch den neuen Trauungssaal im Grazer Rathaus verantwortlich. In Tartu in Estland wurde die Tartu Rebase Street, ein Büro- und Wohnbau, realisiert. In Villach wurde an der Planung und Umsetzung des High-Tech-Campus mitgearbeitet.