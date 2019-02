Deutschland: Jede zweite Abschiebung gescheitert

Von den rund 57.000 vorgesehenen Abschiebungen hätten 30.921 nicht stattgefunden, berichtete die „Bild am Sonntag“. Das entspricht einem Anteil von 54 Prozent. Sind Personen nicht auffindbar oder krank oder haben sie nicht die nötigen Papiere, kann es gar nicht zur Übergabe der Betroffenen von den Ländern an die Bundespolizei, die Abschiebungen durchführt, kommen. In mehr als 27.000 Fällen seien die entsprechenden Termine abgesagt worden, rund 7000 Mal sogar erst am Tag des geplanten Abschiebeflugs.