Eltern aus „Horrorhaus“ bekannten sich schuldig

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Kinder in dem „Horror-Haus“ - so die Bezeichnung in US-Medien - über einen langen Zeitraum hinweg misshandelt. Ihnen sei nicht erlaubt worden, öfter als einmal im Jahr zu duschen. Arztbesuche seien ihnen verboten gewesen. Oft hätten sie nicht einmal auf die Toilette gehen können, weil die Eltern ihnen die Fesseln nicht hätten abnehmen wollen.