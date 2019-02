Im Casino trägt man neuerdings auch Helme

„Die Wikinger sind angenehme Gäste“

Aber die Gäste seien umgänglich und freundlich - und benehmen sich offenbar selbst in Feierlaune nicht daneben, wie König schildert. Das bestätigt auch Tom Müller, der in der Norweger Hütte, die direkt an das Haus angrenzt als Kellner quasi Tag und Nacht im Einsatz ist. “Es macht Spaß! Die Wikinger sind tolle Gäste„, lacht er. Diese Sympathie ist übrigens keine Einbahnstraße: “Seefeld ist großartig!„, schwärmt Arild Borten, der sich extra für die WM “ein bisschen„ in Schale geworfen hat.