Patriots-Boss Kraft: Anstiftung zur Prostitution?

Robert Kraft, Eigentümer von NFL-Champion New England Patriots, ist wegen Anstiftung zur Prostitution in zwei Fällen angeklagt worden. Dies gab die Polizeibehörde von Florida am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Der 77-jährige Kraft, gegen den ein Haftbefehl ausgestellt wird, ist einer von mehr als zwei Dutzend Personen, die im Zuge der Untersuchung genannt wurden.