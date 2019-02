Galtür: Befreit aus dem Schatten der Lawine

Die Lehren der Väter

Pfeifer spricht über den Respekt vor der Natur, der im Dorf am Ende des Tals immer vorhanden war. Was sollen die Galtürer auch tun, wenn direkt hinterm Haus das Hochgebirge beginnt. Als die Katastrophe hereinbrach, reagierten die Einheimischen, wie es ihnen die Väter gelehrt hatten: In der Not ist der Nachbar der Nächste. „Wir haben getan, was zu tun war und was wir konnten - Einheimische und Urlauber. Und danach haben wir weitergelebt. Es blieb uns auch nichts anderes übrig“, meint Pfeifer kurz und knapp. Seelsorger Gatt bringt noch eine tief verwurzelte Tradition ins Spiel - den Glauben: „Die Leute hier konnten sich immer im Glauben trösten. Er hat sie gestärkt, ihnen Zuversicht gegeben.“