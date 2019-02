5G-Netz: Hofer warnt vor Huawei-Ausschluss

Spioniert werden dürfte ohnehin von allen Seiten. So soll laut Unterlagen des früheren CIA-Mitarbeiters und Whistleblowers Edward Snowden der US-Geheimdienst NSA nicht nur Chinas Staatsführung, sondern auch Huawei ausspioniert haben. Dass die US-Geheimdienste in der Lage sind, Mobilfunk- und Internetkommunikation abzuhören und zumindest in der Vergangenheit nicht davor zurückgeschreckt haben, auch befreundete Regierungen auszuspionieren - ein Lauschangriff auf die deutsche Bundeskanzlerin Merkel war im Herbst 2013 aufgeflogen - spielt in der aktuellen Diskussion um Huawei bislang allerdings keine Rolle.