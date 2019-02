Im Auftrag des guten Geschmacks

In Sachen Kulinarik kann man der Gailtalerin also nichts vormachen. Und so ist sie natürlich bestens geeignet das Kulinarikfestivals „Eat & Meet“ zu programmieren. „Im Endeffekt geht’s darum die Wurzeln des guten Geschmacks zu erkunden, und zu zeigen, wie reich unser Land an kulinarischen Feinheiten ist.“