Polizeistreife schnappte Suchtgift-Konsumenten

Seitdem die „Krone“ über den Personalmangel bei der Salzburger Exekutive berichtet, schickt die Polizeidirektion wieder mehr Beamte auf die Straße - so auch in Oberndorf: Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streife in der Fußgängerzone im Stadtzentrum mehrere auffällige Personen.