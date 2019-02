Feuer in Wals: Hotel musste evakuiert werden

In Wals haben Donnerstagfrüh die Gäste des Hotels „Rupertigau“ wegen eines Brandes ihre Zimmer verlassen müssen. Der Grund: In einem Anbau war ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf die Hausfassade und ein Vordach über, konnte aber von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden.