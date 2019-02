Kadetten von der Schulbank

Dass es der heimischen Polizei an Personal mangelt, darüber sind sich alle einig. Aber woher soll man den Nachwuchs nehmen? In Tulln setzt Kommandantin Sonja Fiegl nun auf eine Info-Kampagne in den höheren Schulen. Nach dem Gymnasium statteten Uniformierte gestern, Mittwoch, nun auch der HAK einen Besuch ab.