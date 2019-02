Aggressiver Ladendieb nach kurzer Flucht gefasst

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr kaufte der 38-jährige polnische Staatsbürger in einem Lebensmittelmarkt in Innsbruck mehrere alkoholische Getränke und bezahlte sie an der Kasse. Da die Kassierin von Kunden darauf aufmerksam gemacht worden war, dass der Mann weitere Artikel unter der Jacke versteckt hatte, forderte sie ihn auf, die Jacke zu öffnen.