„Iratus: Lord of the Dead“: Morbides Taktik-RPG

Publisher Daedalic Entertainment und das russische Entwicklerstudio Unfrozen haben am Dienstag mit „Iratus: Lord of the Dead“ ein taktisches Rollenspiel angekündigt. In der Rolle des im tiefsten Dungeon eingekerkerten Nekromanten Iratus führen die Spieler darin ihre untoten Helden in den Kampf gegen die Mächte des Guten - und gehen dabei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.