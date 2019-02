Gerangel um jeden Schüler lässt Eltern verzweifeln

Eine Gemeinde, zwei Volksschulen: Das sind die Zutaten für handfeste Konflikte in Söding-St. Johann. In welche Einrichtung ihr Kind kommt, hängt hier nicht von den Eltern, sondern vom Schulsprengel, in dem man zu Hause ist, ab. Dessen Grenze wurde bei der Gemeindefusion 2015 nämlich nicht aufgehoben.