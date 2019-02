Die größten Skandale und die schönsten Kreationen

Das Thema sollte ihn auch ein paar Monate später beschäftigen. Im Frühjahr 2018 kritisierte er Angela Merkels Flüchtlingspolitik: Die deutsche Kanzlerin habe mit ihrer angeblichen Entscheidung, „eine Million Zuwanderer“ in Deutschland aufzunehmen, der AfD bei den Wahlen im vergangenen Jahr den Weg in den Bundestag geebnet, so der Modezar. „Das Paradoxe daran ist, dass Merkel das Böse an die Macht befördert, während sie es reparieren will.“