Hälfte der Hühner vegetiert in Käfigen dahin

Schicksal von Millionen von Tieren

Aber nicht nur Legehennen vegetieren in schmutzigen Boxen vor sich hin: Hunderte Millionen Tiere in der EU-Landwirtschaft verbringen ihr kurzes Leben in engen Käfigen. Verängstigt und gestresst fristen auch Schweine im Kastenstand, Enten, Gänse und Kaninchen ein elendes Dasein.